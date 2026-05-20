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El próximo lunes 25 de mayo, el Consultorio de Prevención Combinada – Servicio de Infectología del Hospital Regional Río Gallegos llevará adelante una jornada especial de salud destinada a la detección temprana de VIH y sífilis, con el objetivo de promover el diagnóstico oportuno y reforzar las estrategias de prevención en la comunidad.

Bajo el lema “¡Elegí saber, hacete el test y salí a la cancha tranquilo!”, la campaña invita a acercarse al hospital para realizarse estudios rápidos, seguros, gratuitos y confidenciales. La actividad se desarrollará en los consultorios 40 y 42, entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Desde la organización remarcaron que el testeo de VIH y sífilis se realiza en pocos minutos, facilitando el acceso a la información sobre el propio estado de salud sin necesidad de turnos previos ni trámites complejos. La iniciativa busca derribar barreras y fomentar la consulta preventiva.

Además del testeo, la jornada incluirá acciones de promoción de la salud sexual, con entrega de folletería informativa y preservativos peneanos, reforzando la importancia del cuidado y la prevención combinada.

En paralelo, se desarrollará una campaña de vacunación articulada con el Consultorio de Vacunación del hospital. Durante la jornada, las personas podrán actualizar su esquema de inmunización, una herramienta clave para prevenir enfermedades graves, fortalecer el sistema inmunológico y proteger a toda la comunidad.

La propuesta sanitaria se presenta como una oportunidad para aprovechar el feriado y realizar controles preventivos en un solo lugar. “Mantener las vacunas al día es fundamental para el cuidado individual y colectivo”, destacaron desde el equipo de salud.

La actividad se realizará en el marco de las políticas de prevención del sistema público de salud en Río Gallegos, con el objetivo de acercar herramientas concretas de cuidado y promover el acceso universal a la salud.