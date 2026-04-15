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Este 15 de abril se cumplieron 13 años de la muerte del padre Juan Barrio Herrero, recordado y querido sacerdote de Río Gallegos.

Barrio Herrero nació en Segovia, España, el 10 de mayo de 1927 y fue ordenado sacerdote en la Diócesis de Segovia el 15 de julio de 1963. Con 39 años, el 12 de octubre de 1966 llegó al sur del país, a la ciudad de Río Gallegos, acompañado del sacerdote Felicísimo Gómez. Los recibió monseñor Mauricio Eugenio Magliano.

“Por los pobres, naturalmente, me llama la atención porque tienen hambre y tienen frío, esta es la verdad, tenemos hambre y pasamos mucho frío, eso yo lo repito ochenta millones de veces en el barrio San Benito, yo quiero que no tengan hambre y que no pasen frío, y que podamos promocionar un barrio que va a ser el orgullo y la alegría más grande de Río Gallegos, porque está mejor planificado, pero tienen que seguir nuestros pasos, trabajar en conjunto, escuchar nuestras voces, que sea una participación del gobierno y de la población”, decía en una entrevista al suplemento Habladurías en 2009, sintetizando de alguna manera su preocupación y ocupación, a lo largo y ancho de la capital provincial.

En 2013, pronto a cumplir 86 años y 50 de sacerdocio, sufrió una caída por la que debió ser hospitalizado y, tras 15 días de estar internado, falleció el 15 de abril de 2013.

Su muerte generó gran congoja en la capital provincial y sus restos mortales fueron velados en el Santuario San Cayetano.

“Se lo recuerda como el ‘iluminador de almas’ por su entrega en los barrios más necesitados, donde trabajó para que nadie pasara ‘hambre ni frío'”, mencionaron desde la comunidad que afectuosamente lo recuerda.

En su memoria, este domingo a las 11:00 en la parroquia San José Obrero, ubicada en Lisandro de la Torre 113, se celebrará una misa al cumplirse el 13° aniversario de su pascua.