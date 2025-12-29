Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En parroquias y santuarios de Río Gallegos ya se dieron a conocer los horarios de las misas de este miércoles 31 de diciembre y jueves 1° de enero.

Este miércoles en la Catedral “Nuestra Señora de Luján” y en la Parroquia San José Obrero, la misa será celebrada a las 18:00, en la Capilla Virgen del Valle, también será a las 18:00, en tanto que en las parroquias Nuestra Señora del Carmen y San Juan Bosco, a las 19:30 .

La misa de Año Nuevo tendrá lugar este jueves a las 11:00 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a las 18:00 en la Catedral y a las 18:30 en el Santuario San Cayetano.