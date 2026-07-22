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La crisis que atraviesa el comercio volvió a golpear a Río Gallegos. Este miércoles 22 de julio se conoció el cierre del Carrefour Market ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 742, una noticia que sorprendió tanto a sus trabajadores como a los habituales clientes del supermercado.

Según pudo saber La Opinión Austral, la decisión deja a unos 30 empleados sin su fuente laboral, aunque algunos de ellos mantienen la expectativa de ser reubicados en la sucursal de Carrefour de la Autovía 17 de Octubre, alternativa que todavía no fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con la información recabada por este medio, entre los factores que llevaron a la empresa a cerrar el local figuran el alto costo del alquiler del inmueble y la sostenida caída de las ventas, una combinación que viene afectando al sector comercial en distintos puntos del país y que también tiene un fuerte impacto en la capital santacruceña.

El estacionamiento vacío sobre calle Don Bosco. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Un local emblemático del centro

El inmueble que hasta ahora ocupaba Carrefour Market se encuentra en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad. A lo largo de las últimas décadas fue sede de distintas cadenas de supermercados que marcaron una época en Río Gallegos.

Primero funcionó Casa Tía, luego fue ocupado por Norte y, posteriormente, por Carrefour Market, convirtiéndose en un punto de referencia para miles de vecinos.

Ahora, con el cierre de la sucursal, queda abierta la incógnita sobre el futuro del edificio y si alguna otra empresa decidirá instalarse en ese estratégico espacio del centro de la ciudad, en un contexto económico que continúa poniendo a prueba la supervivencia del comercio local.

El caso de Río Gallegos, en Santa Cruz, se suma al cierre de sucursales que hubo en la provincia de Mendoza hace un mes, y a los de la provincia de Buenos Aires.