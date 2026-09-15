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La hamburguesería WindBurgers, ubicada en pleno centro de Río Gallegos, cerró sus puertas y se sumó a la lista de comercios que dejaron de funcionar en los últimos tiempos en la capital santacruceña.

El local se encontraba en la esquina de Presidente Néstor Kirchner y Fagnano, una zona de alta circulación comercial de la ciudad. La situación fue informada desde el lugar por el móvil Radio LU12AM680, donde se puso el foco en la caída de las ventas y las dificultades que atraviesa el sector.

El cierre de WindBurgers se suma a otros tantos locales de Río Gallegos. (FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

El cierre se produce en un escenario de retracción del consumo que viene siendo advertido por las entidades comerciales de la provincia. En diálogo con La Opinión Austral, el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, señaló el 11 de septiembre que “día a día se van incrementando los negocios que van cerrando”, tanto en Río Gallegos como en otras localidades de la provincia.

Polke vinculó esa situación con la menor circulación de dinero y el endeudamiento de las familias. “Si la gente se está endeudando para comer y no lo puede pagar, hay menos dinero y menos actividad económica”, sostuvo el dirigente empresarial, quien también remarcó que se registró una caída en el consumo de productos básicos como pan, leche, carne y verduras.

Menos consumo y más persianas bajas

Para el titular de la FESC, el escenario comercial está atravesado por una combinación de factores que impactan sobre las pequeñas y medianas empresas. En sus últimas declaraciones, sostuvo que no se vislumbra una mejora para el sector y reclamó políticas destinadas a acompañar a los comercios.

La situación ya había sido planteada por Polke meses atrás, cuando señaló que Santa Cruz acumulaba varios meses consecutivos de caída de la actividad económica. En aquella oportunidad, había advertido también sobre el impacto de la pérdida de empleo y la salida de empresas vinculadas a la actividad petrolera, particularmente en la zona norte.

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

A nivel provincial, un informe de la Federación Económica difundido por La Opinión Austral en julio señaló que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 Santa Cruz registró una pérdida neta de 227 empresas empleadoras, además de una caída del empleo privado registrado. El relevamiento también advertía que las estadísticas formales no alcanzan a reflejar completamente el cierre de pequeños comercios, monotributistas y trabajadores autónomos.

En ese contexto, el cierre de WindBurgers vuelve a poner en escena la situación que atraviesa el comercio local: menor consumo, caída de las ventas y dificultades para sostener la actividad, con preocupación adicional por la continuidad laboral de quienes se desempeñaban en los establecimientos que dejan de funcionar.