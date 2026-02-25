Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del compromiso con la promoción de la salud y la seguridad de la comunidad, CGC, OSDE y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), a través de su Unidad Académica Río Gallegos, llevarán a cabo una charla informativa sobre el reconocimiento y la prevención de picaduras de arañas viudas negras (género Latrodectus).

El encuentro estará a cargo del Lic. Daniel Ignacio Hermann, especialista de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS Malbrán), y se realizará el viernes 27 de febrero a las 17:00, en el auditorio de la Fundación OSDE, ubicado en San Martín 445, en la ciudad de Río Gallegos.

Durante la charla se brindará información clave sobre las especies de arácnidos de importancia médica en la provincia, sus características, cómo identificarlas, las medidas preventivas y los protocolos de acción ante una picadura. Además, los asistentes podrán realizar consultas en un espacio abierto de preguntas y respuestas.

Las arañas viudas negras son consideradas de relevancia sanitaria en Argentina debido a la peligrosidad de sus picaduras. Por ello, el equipo de biólogos llevará a cabo jornadas de identificación y recolección de ejemplares para la elaboración del antídoto, que será distribuido en hospitales de todo el país.

Sobre el disertante

Daniel Hermann es licenciado en Biología por la Universidad de Morón y licenciado en Ecología y Gestión de los Recursos Naturales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente, es responsable del sector Serpentario del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB), dependiente de ANLIS Malbrán.