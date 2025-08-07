Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un escenario en el que adquirir un 0 km parece una utopía para muchos, Veneto Automotores emerge como una alternativa real para quienes sueñan con renovar su vehículo. “Tenemos nuevos financiamientos a tasa 0% tanto con el plan Chevrolet como por sistemas bancarios, lo cual es una gran ventaja en este contexto”, aseguró Leonel, uno de los asesores comerciales más experimentados de la firma.

Además del beneficio de no pagar intereses, el representante de la firma resaltó que Chevrolet es una de las pocas marcas que no sólo no aumentó los precios en los últimos meses, sino que incluso los bajó. Un ejemplo concreto: el modelo Onix Sedán, que en julio rondaba los 27 millones de pesos, hoy puede adquirirse por 25 millones, marcando una diferencia sustancial en el bolsillo de los compradores. “Es un verdadero bombazo”, afirmó Leonel con entusiasmo, mientras mostraba el vehículo a La Opinión Austral.

Para quienes cuentan con un auto usado, la concesionaria ofrece múltiples alternativas: desde el programa “llave por llave”, que permite entregar el vehículo usado como parte de pago, hasta la opción de dejarlo en consignación para que el concesionario lo comercialice por cuenta del propietario. “Lo importante es que el auto esté en condiciones, porque nuestro objetivo es que cada cliente pueda concretar el sueño del 0 km sin trabas”, remarcó el vendedor.

El Chevrolet Onix, la vedette de Veneto, en exhibición. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Uno de los grandes protagonistas de esta propuesta es el Chevrolet Onix, un vehículo que se ha convertido en uno de los más elegidos en el país. ¿La razón? Su equilibrio entre calidad, equipamiento y precio. En su versión sedán, el Onix ofrece control de estabilidad y tracción, pantalla táctil, Wi-Fi nativo para hasta siete dispositivos, y un amplio baúl de 480 litros, lo que lo convierte en un compañero ideal tanto para el uso urbano como para viajes largos. “Es un auto noble, probado, confiable y con cinco estrellas de seguridad en todas sus versiones”, enfatizó Leonel.

El próximo 23 de agosto se hará la presentación de la nueva versión del Chevrolet Onix.

Pero la oferta no se limita al Onix ni al financiamiento sin intereses. Según explicó el asesor, también se trabaja con ventas convencionales, especialmente a través de un programa del Banco Nación, que permite financiar unidades nuevas o usadas, muchas veces sin necesidad de ser cliente del banco. “Con solo presentar el DNI, se verifica el historial crediticio y, si está aprobado, el cliente puede llevarse el auto con los papeles en el acto”, señaló.

Por si fuera poco, el próximo 23 de agosto se presentará en Veneto Automotores la nueva versión del Onix, que incorporará una pantalla continua que integrará el tablero con los controles de conducción y navegación, en línea con el diseño de modelos más modernos como la Montana. “Será una evolución muy interesante del modelo actual”, anticipó Leonel.

Quienes deseen obtener más información o concretar una visita pueden acercarse al concesionario en San Martín y Provincias Unidas, o contactar directamente a Leonel al 2966-35-1422. “Con gusto los vamos a asesorar y mostrarles todas las opciones que tenemos”, concluyó.