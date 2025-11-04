La concesionaria oficial de Chevrolet en Río Gallegos, Veneto Automotores S.A., ubicada en Avenida San Martín y Provincias Unidas, ofrece esta semana -en el marco del CyberMonday– un descuento de 5 millones de pesos en un 0 km y la posibilidad de programar la entrega desde enero de 2026 únicamente con el DNI y el pago de la primera cuota. La atención se brinda de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13, con el número de contacto 2966-756588.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En diálogo con La Opinión Austral, el supervisor de ventas Emanuel Viera explicó los detalles de esta propuesta dirigida a residentes de la ciudad y del interior: “Recordar que solamente hay diez carpetas con descuentos de hasta 5 millones de pesos, bonificación en patentamientos y la posibilidad de poder acceder a cuotas fijas también, siempre y cuando estés con el sistema crediticio excelente”, remarcó.

Emanuel subrayó: “Somos la única marca que hoy en día en la localidad y en la provincia ha bajado los precios…los hemos mantenido durante mucho tiempo también. Hoy hubo un retroceso del 3,5% en el valor de los vehículos. Esta semana, tenemos descuento de 5 millones de pesos en la unidad y la posibilidad de empezar a programar tu entrega a partir de enero de 2026″.

Luego precisó que “solamente reservando una unidad con el DNI y el pago de la primer cuota, vos ya estás empezando a patentar a partir de enero de 2026; para todas esas personas que quieren empezar sus vacaciones o arrancar el año con un 0 kilómetro”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El asesor de ventas agregó que “ninguna cuota de nosotros supera los 400 mil pesos, eso es gracias a un esfuerzo enorme que hace la marca para llegar a muchas más personas en el mercado y por lo tanto abastecer toda la demanda que tenemos. Todos los meses tenemos más de 60 familias que acceden a esta propuesta y sobre todo al retiro inmediato o programado de la unidad”. Para concluir, señaló que “estamos con promociones y una liquidación de usados para que te puedas acercar a Chevrolet Veneto. Hoy la gente está muy cerca de poder tener su 0 kilómetro“.