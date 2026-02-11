Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero en la ciudad de Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 6°C.

Por la madrugada, la temperatura en la capital santacruceña será de 6°C. El viento circulará desde el Suroeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 40 al 70%, con lluvias.

En la mañana, la temperatura ascenderá a 9°C, con viento predominante del Suroeste a velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de entre 70 y 78 km/h. Se prevén lluvias con una probabilidad de precipitación del 40 al 70%.

Durante la tarde, el termómetro marcará 13°C. El viento rotará al Sur, manteniendo velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de entre 60 y 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones descenderá a entre 10 y 40%, con lluvias aisladas.

Por la noche, la temperatura será de 11°C, con viento del Suroeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%, con cielo mayormente nublado.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según Meteored, la temperatura máxima alcanzará los 13°C a las 17 horas, mientras que la mínima se registrará en la madrugada con 7°C y una sensación térmica de apenas 2°C debido al viento.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se esperan lluvias débiles, con probabilidades del 80% a las 2 y 5 horas. A las 8 horas el cielo estará con nubes y claros, y hacia el mediodía se presentará parcialmente nublado.

Las ráfagas más intensas podrían alcanzar los 70 km/h alrededor de las 14 horas. El índice UV más alto será de 3 (medio) entre las 11 y 14 horas, por lo que se recomienda utilizar protector solar con FPS entre 6 y 10.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Por su parte, Windguru indica que la temperatura máxima será de 13°C en horas de la tarde, mientras que la mínima rondará los 6°C durante la madrugada.

El viento soplará del sector Suroeste durante gran parte de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 35 y 44 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 66 km/h.

Además, se prevé nubosidad variable a lo largo del día y precipitaciones débiles y aisladas, principalmente durante la madrugada y la mañana.