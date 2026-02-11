Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero en la ciudad de Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 6°C.
Por la madrugada, la temperatura en la capital santacruceña será de 6°C. El viento circulará desde el Suroeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 40 al 70%, con lluvias.
En la mañana, la temperatura ascenderá a 9°C, con viento predominante del Suroeste a velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de entre 70 y 78 km/h. Se prevén lluvias con una probabilidad de precipitación del 40 al 70%.
Durante la tarde, el termómetro marcará 13°C. El viento rotará al Sur, manteniendo velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de entre 60 y 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones descenderá a entre 10 y 40%, con lluvias aisladas.
Por la noche, la temperatura será de 11°C, con viento del Suroeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%, con cielo mayormente nublado.
Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored
Según Meteored, la temperatura máxima alcanzará los 13°C a las 17 horas, mientras que la mínima se registrará en la madrugada con 7°C y una sensación térmica de apenas 2°C debido al viento.
Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se esperan lluvias débiles, con probabilidades del 80% a las 2 y 5 horas. A las 8 horas el cielo estará con nubes y claros, y hacia el mediodía se presentará parcialmente nublado.
Las ráfagas más intensas podrían alcanzar los 70 km/h alrededor de las 14 horas. El índice UV más alto será de 3 (medio) entre las 11 y 14 horas, por lo que se recomienda utilizar protector solar con FPS entre 6 y 10.
Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru
Por su parte, Windguru indica que la temperatura máxima será de 13°C en horas de la tarde, mientras que la mínima rondará los 6°C durante la madrugada.
El viento soplará del sector Suroeste durante gran parte de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 35 y 44 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 66 km/h.
Además, se prevé nubosidad variable a lo largo del día y precipitaciones débiles y aisladas, principalmente durante la madrugada y la mañana.
