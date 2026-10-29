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A cuatro días de que se iniciase la búsqueda de José y Leo, los niños de 12 y 10 años que fueron llevados por la corriente del río Gallegos en la zona de Palermo Aike, se hallaron sus cuerpos.

El primero de los hallazgos fue durante los sobrevuelos realizados con el helicóptero incorporado al operativo. Desde el aire se divisó uno de los cuerpos y se avanzó con las tareas para localizar al otro niño.

Un poco más tarde, el segundo hallazgo se produjo en cercanías del puente, durante las tareas de rastrillaje que se desarrollaban en la zona.

Tras conocerse la dolorosa noticia, se espera que en las próximas horas se conozca hora y lugar para brindarles el último adiós.

En este sentido, fuentes del Club Talleres RG confirmaron a La Opinión Austral que la sede fue puesta a disposición de la familia para realizar el velatorio de los niños que asistían a la institución.

De esta manera, el velatorio será este jueves 29 a partir de las 19:30 hasta el viernes 30 a las 16:00 en la sede ubicada en Mariano Moreno 157 en la capital santacruceña.

“Invitamos a toda la familia Talleres y a la comunidad a despedir a nuestros queridos jugadores José y Leo Virreira y acompañar a su familia en este momento tan doloroso”, señalaron mediante un comunicado.