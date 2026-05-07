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Entre los negocios afectados se encuentran la pastelería Pita y la fiambrería y vinoteca Sabores Argentinos, cuyos propietarios debieron trabajar durante horas para intentar sacar el agua acumulada dentro de los locales mientras aguardaban una respuesta de Servicios Públicos Sociedad del Estado.
Según relataron los comerciantes, el problema comenzó durante la tarde y con el correr de las horas la situación empeoró. A pesar de los reiterados reclamos realizados a SPSE, hasta las 23 horas no se había presentado personal en el lugar, mientras los damnificados continuaban retirando agua de las instalaciones para evitar mayores daños.
“La red está colapsada”, señalaron vecinos y comerciantes de la zona, quienes expresaron su malestar por la falta de respuestas ante una situación que afectó directamente la actividad comercial y las condiciones sanitarias de los locales.
La desesperación también quedó reflejada en las redes sociales. La propietaria de Pita Pastelería publicó un mensaje solicitando ayuda urgente y denunciando la falta de respuestas oficiales.
“AYUDA ESTOY DESESPERADA. Soy propietaria de Pita Pastelería, ubicada en Kirchner 1492 casi esquina Corrientes. Tanto nosotros como los locales de al lado estamos sacando agua de cloaca desde las 16 horas. Nos comunicamos con la Municipalidad de Río Gallegos, nos dicen que no les pertenece la zona, nos comunicamos con SPSE Santa Cruz en reiteradas veces haciendo el reclamo y nunca se acercaron. Ahora contestan que trabajaban hasta las 20 horas. ¿Quién se hace cargo? Además del día perdido de trabajo, las pérdidas materiales, el deterioro del local y el cansancio y desesperación de no saber a quién más acudir”, expresó la comerciante.
Durante la noche intervino personal del área de mantenimiento cloacal de la Municipalidad de Río Gallegos con un camión atmosférico para realizar tareas de desagote e intentar reducir el nivel de agua acumulada en los comercios, mientras continuaban esperando la llegada de operarios de Servicios Públicos.
Los afectados siguen reclamando una solución urgente ante el colapso y advirten que la situación sanitaria en la zona se volvió insostenible.
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