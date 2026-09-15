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El Regimiento de Infantería Mecanizado 24 desarrolló durante dos semanas una serie de actividades de instrucción y entrenamiento en Río Gallegos y sus alrededores, como parte de la preparación operacional de la unidad en Santa Cruz.

El curso incluyó contenidos vinculados al combate en ambientes urbanos, con prácticas sobre técnicas de tiradores, empleo del equipamiento individual y procedimientos para el uso de vehículos mecanizados y blindados en zonas urbanizadas.

Participó una gran cantidad de soldados del Ejército Argentino. El curso incluyó contenidos vinculados al combate en ambientes urbanos.

Las actividades de instrucción finalizaron con un ejercicio de combate en Punta Loyola, donde el personal puso en práctica los procedimientos trabajados durante las jornadas de capacitación.

Se realizaron prácticas sobre técnicas de tiradores, empleo del equipamiento individual.

Previamente, la unidad había realizado un alistamiento para actividades operacionales en Santa Cruz, en el marco de las tareas de preparación y adiestramiento previstas.

Preparación artillera

En paralelo, y en el marco de la preparación para las ejercitaciones de la Escuela de Artillería, el Grupo de Artillería Blindado 11 llevó adelante actividades destinadas a verificar el funcionamiento de sus sistemas de armas.

Además, el Grupo de Artillería Blindado 11 llevó adelante actividades destinadas a verificar el funcionamiento de sus sistemas de armas.

Durante las jornadas se pusieron en práctica procedimientos técnicos de tiro y dirección del fuego, como parte del entrenamiento previo a las próximas ejercitaciones.

De esta manera, ambas unidades avanzaron con sus respectivas actividades de instrucción y preparación operacional en territorio santacruceño.