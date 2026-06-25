El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó este jueves en una instancia clave con el inicio de los alegatos de la defensa. El abogado Juan Pablo Vigliero comenzó la exposición en representación de Claudio Villamide, uno de los principales acusados y de mayor rango entre los imputados.

La Opinión Austral continúa con la cobertura especial minuto a minuto de este juicio histórico, siguiendo cada audiencia y cada instancia del proceso judicial por el hundimiento del ARA San Juan.

El debate oral avanza hacia su etapa final luego de más de tres meses de audiencias, en las que pasaron cerca de 100 testigos y se incorporaron cientos de testimonios, pruebas documentales y periciales ante el Tribunal.

Durante las jornadas previas, tanto la Fiscalía como las querellas presentaron sus pedidos de condena contra los cuatro acusados. En el caso de Villamide y Luis López Mazzeo, la Fiscalía solicitó penas de hasta 5 años de prisión, mientras que para Hugo Miguel Correa pidió 3 años y para Hector Aníbal Alonso 4 años.

Por su parte, las querellas también formularon pedidos de condena. Una de ellas solicitó 5 años de prisión para los cuatro imputados. En tanto, el abogado querellante Luis Tagliapietra requirió penas más severas: 8 años de prisión efectiva para Villamide y Correa, y 7 años para López Mazzeo y Alonso.

Con el alegato de Vigliero comenzó formalmente la etapa de exposición de las defensas. Las audiencias continuarán entre el 6 y el 9 de julio con los alegatos de las defensas oficiales del resto de los acusados: López Mazzeo, Alonso y Correa.

En esa misma semana también está previsto que los cuatro imputados tengan la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del cierre definitivo del debate.

Según pudo saber La Opinión Austral, existe la intención de que el Tribunal Oral dé a conocer la sentencia antes del inicio de la feria judicial, previsto para el 17 de julio. Sin embargo, el tribunal también cuenta con margen para dictar el fallo después del receso judicial.

De esta manera, el veredicto que definirá si los acusados son condenados o absueltos podría conocerse antes de mediados de julio o, en caso de extenderse los plazos, durante los primeros días de agosto.