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A 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina, la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) llevará adelante un cronograma de actividades que se llevarán a cabo en el campus universitario en el marco de la Semana de la Memoria “NUNCA MÁS terrorismo de Estado”.

Las actividades iniciarán este viernes a las 19:00 en el hall principal del campus con el conversatorio “50 años del Golpe. Memoria, lucha y debate. Contra el negacionismo y el ajuste”, organizado por el Centro de Estudiantes de la UARG.

El cronograma continuará desarrollándose la próxima semana en la sala de conferencias “Prof. Iris Bergero” del Campus Universitario, sito en Avenida Gregores y Piloto “Lero” Rivera.

CRONOGRAMA

Miércoles 25 de marzo

16:00 a 17:00 Charla: La vigencia del programa económico iniciado a partir del golpe de estado de 1976. Su impacto en Santa Cruz. Invita: Grupo Contraviento.

17:00 a 18:00 Charla: Educación Superior y dictadura en Santa Cruz. La historia, la memoria, los archivos. A cargo de la Lic. Alicia García. Invita: Escuela de Historia.

18:00 a 19:30 Charla: Memoria y literatura en el aula. Un recorrido textual. A cargo de las profesoras Patricia Zapata y Patricia Vega. Invitan: Cátedras Lengua y Cultura Latina I y II. Prof. y Lic. en Letras.

Escuela de Letras UARG.

Jueves 26 de marzo

15:00 a 18:00 Proyección del documental “La sombra de Segundo”. Invita: Ciclo Cine e Historia: La historia a través del cine.

18:00 a 20:00 Proyección del documental “24 de marzo de 1976, el golpe en San Julián”. Invita: Cátedra Comunicación Audiovisual. Lic. en Comunicación Social.

Viernes 27 de marzo

15:00 Presentación: Muestra fotográfica “Democracia es ganar la calle”. A cargo del Lic. Martín Bolaños. Invita: Escuela de Historia.

16:00 a 17:00 Charla: El pelo largo, las barbas, la minifalda y la estética “hippie” como señal externa de una “subversión moral” a reprimir. A cargo de Aldo Enrici junto a estudiantes Brisa Speake, Bárbara Fernández, Julián Pérez. Invita: Cátedra Arte y Medios – Prof. y Lic. en Historia.

17:00 a 18:00 Charla sobre la obra de teatro “Etiopía”. A cargo de la Prof. Claudia Cheuqueman y la Lic. Gabriela Luque junto a la estudiante Yahel Lavorich y el Prof. Cristian Ruay. Invita: Escuela de Letras.

18:00 a 19:00 Intervención artística participativa y autogestiva: “Siluetas por la Memoria”. A cargo de Anahí Soto.