Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero de 2026, Río Gallegos y gran parte de la provincia de Santa Cruz estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que se registrarán ráfagas intensas, con velocidades de hasta 100 km/h, lo que puede generar condiciones peligrosas, especialmente en las horas nocturnas y de madrugada.

Pronóstico para la última noche del 2025

La despedida del 2025 será marcada por condiciones ventosas y temperaturas que rondarán los 17°C durante la tarde. Los vientos soplarán del sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían superar los 78 km/h. También habrá probabilidad de lluvias aisladas (10-40%) durante la tarde y noche, lo que podría generar un clima impredecible.

Tarde (31 de diciembre) : Máxima de 17°C, vientos del sudoeste (32-41 km/h), ráfagas de hasta 78 km/h y lluvias aisladas.

: Máxima de 17°C, vientos del sudoeste (32-41 km/h), ráfagas de hasta 78 km/h y lluvias aisladas. Noche (31 de diciembre): Temperatura de 14°C, vientos intensos del sudoeste (42-50 km/h), ráfagas de hasta 87 km/h y lluvias aisladas con un 40% de probabilidad.

¡Prepárate para el Año Nuevo! En la madrugada del 1° de enero, el clima será ventoso con temperaturas cercanas a los 7°C y vientos del sudoeste entre 51 y 59 km/h. Las ráfagas más fuertes, que podrían superar los 87 km/h, continuarán hasta la mañana del 1° de enero, con probabilidad de lluvias dispersas.

Pronóstico para el 1° de enero de 2026:

Madrugada : Temperatura de 7°C, vientos del sudoeste entre 51 y 59 km/h, ráfagas de hasta 87 km/h y probabilidad de precipitaciones del 10 al 40%.

: Temperatura de 7°C, vientos del sudoeste entre 51 y 59 km/h, ráfagas de hasta 87 km/h y del 10 al 40%. Mañana : La temperatura aumentará a 11°C, con vientos del sudoeste (51-59 km/h) y ráfagas de hasta 87 km/h. La probabilidad de lluvia será muy baja .

: La temperatura aumentará a 11°C, con vientos del sudoeste (51-59 km/h) y ráfagas de hasta 87 km/h. La probabilidad de lluvia será . Tarde : Máxima de 16°C, con vientos del sudoeste de hasta 50 km/h y ráfagas de hasta 78 km/h. Se espera un cielo mayormente nublado sin lluvias significativas.

: Máxima de 16°C, con vientos del sudoeste de hasta 50 km/h y ráfagas de hasta 78 km/h. Se espera un sin lluvias significativas. Noche: La temperatura bajará a 12°C, con vientos del sur entre 32 y 41 km/h, ráfagas de hasta 59 km/h y un cielo mayormente nublado. Las probabilidades de lluvia serán muy bajas.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Dada la intensidad de los vientos y las posibles lluvias aisladas, desde el SMN recomiendan asegurar objetos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento. Manténganse informados a través de los canales oficiales y sigan las recomendaciones para disfrutar de un Año Nuevo seguro.

¡Río Gallegos despide el 2025 con viento y clima impredecible! Aunque la región patagónica suele ser conocida por sus ráfagas intensas, este 1° de enero promete más de lo mismo. ¡Asegúrate de estar preparado para un comienzo de año con fuertes vientos y algo de lluvia!