El ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, en el marco de la Campaña “Poné al día tus vacunas para estar protegido”, se encuentra aplicando vacunas de calendario nacional, continuando con las estrategias de inmunización en la provincia.

En este caso, una ambulancia del ministerio se estacionó en la avenida San Martín casi Don Bosco, en una de las esquinas de la plaza San Martín de Río Gallegos, para concientizar sobre la importante de estar vacunados y, además, aplicar las dosis que hacen falta.

Liliana Ramírez, del equipo de inmunización del Ministerio de Salud y Ambiente. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Liliana Ramírez, del equipo de inmunización del Ministerio de Salud y Ambiente sostuvo que están aplicando vacunas desde los dos meses en adelante hasta el adulto mayor. “Estamos completando esquemas, el regular también” y aclaró: “Para todos aquellos que les hace falta la vacuna vamos a hacer esta campaña lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 horas, hoy en la plaza San Martín y el miércoles seguramente en la esquina del Correo”.

Más adelante, señaló que la gente muestra interés y se acerca a consultar si le falta una vacuna. “A pesar de ser feriado se ha acercado mucha gente a completar el esquema de vacunación, los cuales son atendidos por agentes sanitarios, enfermeros y administrativos, todos ellos dependientes del ministerio de Salud”, sostuvo.

Uno de los enfermeros del ministerio de Salud con una de las dosis. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Ramírez indicó que durante la jornada iban aplicando alrededor de unas 50 vacunas. Asimismo, comentó que aquellos que quieran darse la vacuna contra la fiebre amarilla, deben inscribirse hasta las 18:00 del lunes y el miércoles se la estarán dando ya que al ser un frasco multidosis, hay que juntar 10 personas. Sobre esta última, manifestó que es para personas que viajan a zonas endémicas como Brasil o el norte de ese país.

“Es importante que los niños vengan con la libreta sanitaria para verificar cuál les falta”, dijo. Al tiempo que comentó que las que más se aplican con la de Hepatitis B para adultos, la Doble Bacteriana (antitetánica), y en años en la corte 2020 que corresponde a 5 años para ingreso escolar y la que corresponde a los niños de 11 años.