Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, las cifras oficiales más recientes reportan que el doble sismo dejó un saldo de 3.685 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas damnificadas, 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Ante la tragedia, desde el sur de la Argentina y bajo la consigna “Unidos en la fe por Venezuela”, el Equipo Diocesano de Pastoral Migratoria convocó a la comunidad migrante a una misa presidida por el obispo Ignacio Medina.

“Nuestros hermanos migrantes venezolanos participaron para elevar juntos nuestras oraciones y compartir un abrazo de esperanza frente a los difíciles momentos que hoy atraviesan”, expresaron desde el equipo diocesano sobre la celebración que tuvo lugar en la Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás en Río Gallegos.

La imagen de “Nuestra Señora de Coromoto”, patrona de Venezuela, presente en la misa.

Durante la misa, realizada el domingo, “rezamos especialmente por los damnificados y sobrevivientes del terremoto, el eterno descanso de las víctimas, y la fortaleza de los equipos de rescate que trabajan sin descanso contra reloj”.

Para finalizar, dieron a conocer que “le pedimos a la virgen María bendiga, proteja y renueve la esperanza del pueblo venezolano en medio de la adversidad”.