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En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina que iniciará este domingo, las comunidades de la Parroquia San José Obrero y de la Casa Salesiana de Río Gallegos han organizado actividades abiertas a toda la comunidad.

Desde la Casa Salesiana invitaron a todos los vecinos a vivir juntos la visita del papa León XIV y compartir la transmisión en vivo de la misa principal que el pontifice celebrará en el Monumento de los Españoles. Además, estarán pidiendo todos juntos por las intenciones que acerquen a este encuentro de fe.

La invitación es para este lunes 9 a las 11:00 en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Salesiano, ingreso por calle Alfonsín. “Traé tu mate, vení en familia y compartamos este encuentro de fe ¡Los esperamos para vivir este momento en comunidad!”, expresaron desde la Casa Salesiana en la invitación.

Por otro lado, organizado por la comunidad de la Parroquia San José Obrero, ubicada en avenida Lisandro de la Torre 145, la convocatoria es para este lunes 9 a partir de las 16:10. La invitación es a seguir la transmisión del Encuentro con el mundo del trabajo que tendrá lugar en la Universidad Católica Argentina (UCA) y desde las 17:30, el Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas que se realizará en el Palacio San Martín.

En tanto que el martes 10 a las 20:15, seguirán la transmisión del Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los españoles.

La invitación, en ambas jornadas, consiste en compartir mates y ver juntos los discursos que el papa brindará durante esta histórica visita a la Argentina.