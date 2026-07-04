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A un mes y medio de su inauguración en Río Gallegos, el Mercado Concentrador Patagónico continúa ampliando su oferta de frutas y verduras.

Entre las novedades ya se pueden encontrar sandías, frutillas, melones, acelga, brócoli y huevos.

La Opinión Austral realizó una recorrida este sábado, jornada de venta minorista, en el que nuevamente hubo gran afluencia de vecinos que se acercaron a realizar sus compras.

En la jornada de compra minorista, hubo gran afluencia de vecinos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Entre ellos estuvo Claudia, quien manifestó: “Los precios son fantásticos, son muy económicos para nuestros bolsillos. Me voy muy contenta con las compras. Hay mucha verdura y fruta de buena calidad”.

“Es la primera vez que vengo, se hace la diferencia. Le recomiendo a la gente que venga“, cerró.

Por otra parte, Alfredo, uno de los encargados del Mercado, señaló: “La recepción del público es muy buena porque se da mercadería de calidad, eso vale muchísimo”.

“Cada puesto es de una provincia de nuestro país, este sábado descargó la provincia de Mendoza y trajo mucha variedad, huevos, frutillas, paltas, melones”, señaló.

Por último, adelantó: “La semana que viene entra carga de la provincia de Buenos Aires que va a surtir bastante, entre ellos, frutas y verduras compiten en precio y calidad”.

Cabe recordar que el Polo Comercial e Industrial está ubicado en Ruta Nacional N° 3 y circunvalación. La atención mayorista es de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 y la minorista, los sábados de 10:00 a 16:00.