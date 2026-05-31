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Celebrando el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, el Jardín de Infantes N° 35 “Talenke Amel” de Río Gallegos llevó adelante una propuesta especial cuya temática fue el cine.

Con el propósito de generar una experiencia significativa y enriquecedora para los niños y niñas, se organizó un autocine en el Jardín. En el turno mañana, se invitó a las familias a colaborar enviando una caja de cartón grande para que los niños pudieran decorarla y transformarla en un automóvil durante la jornada, promoviendo la creatividad, la expresión artística y el trabajo compartido entre pares.

Por su parte, en el turno tarde, se propuso a las familias ornamentar los automóviles en sus hogares junto a los niños, fortaleciendo los vínculos familiares y favoreciendo la participación activa de la comunidad educativa. Los vehículos fueron llevados al jardín ya decorados para formar parte de la experiencia del autocine.

Durante la jornada, los niños disfrutaron de diversas propuestas lúdicas y pedagógicas relacionadas con la temática. Entre ellas, participaron de circuitos de tránsito con autitos, espacios de juego dramático y disfraces, proyección de cortos infantiles y actividades recreativas que favorecieron la imaginación, la comunicación, la socialización y el disfrute compartido.

Estas experiencias permitieron promover el juego como eje central del aprendizaje, estimulando la creatividad, la autonomía, la resolución de problemas, la expresión de emociones y el desarrollo de habilidades sociales. Asimismo, se generaron espacios de encuentro, cooperación y disfrute, fortaleciendo el sentido de pertenencia al jardín y celebrando la importancia de la educación inicial y de quienes la hacen posible día a día.