El Concejo Deliberante de Río Gallegos realizará el acto de presentación de los Premios Segovia 2025 a la labor periodística.

La presentación será este martes a las 14:00 en las instalaciones del Concejo Deliberante, sito en avenida Lisandro de la Torre 556.

Comunicadores, periodistas y vecinos pueden realizar postulaciones en las categorías Gráfica, Radio, Televisión, Medios Digitales y Fotoperiodismo hasta el 31 de octubre mediante el formulario disponible en la página de Facebook “HCD Rio Gallegos Oficial”.

30 años

El Premio “Don Alberto Raúl Segovia” fue creado en 1995, mediante un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Pablo Noguera, con el apoyo conjunto de los bloques Justicialista y Unión Cívica Radical, para reconocer el periodismo de Río Gallegos y destacar a los profesionales de los medios de comunicación locales que contribuyen diariamente a informar a la comunidad. El galardón lleva el nombre de uno de los principales referentes del periodismo local, fundador y propietario del diario La Opinión Austral y de Radio LU12 AM680.

La ordenanza 2550 estableció que el premio sería patrocinado y entregado anualmente por el Concejo Deliberante el 19 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la ciudad.