Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó este jueves el proyecto de ordenanza que declara el 13 de noviembre como el Día del Veterano de Guerra de Malvinas riogalleguense.

La iniciativa de la presidenta del cuerpo deliberativo, Cynthia Kamu propone la fecha en honor al veterano Raúl Vásquez.

En 2020, al cumplirse 38 años de la Gesta de Malvinas, Vásquez, nacido en Río Gallegos y criado en Comodoro Rivadavia, recordaba sobre la postguerra: “Cuando volvimos de Malvinas, teníamos prohibido hablar. Después del año 90, recién se pudo hablar. El regreso a casa fue algo muy fuerte porque el gobierno militar nos dejó desamparados no tuvimos ayuda psicológica”.

“Escuchabas a la gente que no estuvo en Malvinas y decían: ‘Cómo no vamos a perder si mandamos a unos pibes a pelear’ y eso te daba bronca porque ellos no sabían lo que habíamos vivido y lo que habíamos sufrido en Malvinas. Vos habías ido a defender la patria“.

“Malvinas se recuerda siempre el 2 de Abril y Malvinas se tendría que recordar todos los días porque aparte de los compañeros que murieron, hay compañeros que están vivos y los tenemos que homenajear ahora que están vivos, no después de que se mueran”, marcó.