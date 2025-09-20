Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Concejo Deliberante de Río Gallegos declaró de Interés Municipal al grupo Guerreras Rosa del Viento y a la quinta edición de la Regata Rosa, que se realizará el sábado 4 de octubre, en homenaje a Paula Carrillo.

Rosa del Viento es un grupo integrado por mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que se conformó en 2021 en la capital santacruceña. Guiadas por Irma Montiel, el grupo practica el remo en bote dragón, una actividad que aminora los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y es, a la vez, un espacio de contención.

Irma Montiel, instructora e integrante del grupo.

Además, con la realización de la regata y sus participaciones en actividades en otras ciudades buscan colaborar con la concientización sobre el cáncer de mama.

La distinción del cuerpo deliberante se realizó destacando “su labor en la promoción de la salud, la integración social y la concientización sobre el cáncer de mama”.

“Desde lo más profundo de nuestro corazón, agradecemos al Concejo Deliberante por este reconocimiento que recibimos con mucha emoción. Este gesto no sólo nos honra, sino que también nos motiva a seguir adelante con más fuerza y compromiso“, expresó Irma Montiel, instructora del grupo, a La Opinión Austral.

“Gracias a cada concejal y a quienes acompañan este camino, porque detrás de este logro hay un esfuerzo compartido y un sueño colectivo”, concluyó.