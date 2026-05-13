Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de tres días, la familia Vargas podrá darle el último adiós a de Jessica, quien presenta insuficiencia renal crónica y falleció en Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba derivada desde hace seis meses.

Ante la demora para el traslado por parte de PAMI, los familiares habían dado a conocer la situación a través de las redes sociales esperando que llegue a las autoridades o en su defecto, poder contar con la colaboración de la comunidad para costear el traslado.

Finalmente, en la tarde de este miércoles, La Opinión Austral pudo saber que este jueves 14 de mayo a las 01:30 arribará al aeropuerto de Río Gallegos..

Sus restos serán velados hasta las 12:00 en la Iglesia Metodista Pentecostal, sita en Cabo Vírgenes 65, y a las 14:00, sus restos serán trasladados al cementerio para su cristiana sepultura.

Desde la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina expresaron “agradecemos a todos por sus oraciones y por acompañar a la familia en este tiempo de dolor. Confiamos en el consuelo y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo”.