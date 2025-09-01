Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el SUM del gimnasio “Lucho” Fernández, sito en Zapiola 1582, este sábado de 13:00 a 16:00 se realizará una jornada de castración masiva.

El Departamento Control Animal y Veterinaria, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Comunitario del Municipio de Río Gallegos, abrió una agenda de 70 turnos para castración de perros y gatos, mayores a seis meses de edad.

La jornada contará con los veterinarios que trabajan a diario en el departamento, Melissa Pérez, Nicolás Pereira y Alejandro Echeverría, quienes castrarán en simultáneo.

Además, han sido invitados veterinarios matriculados de la ciudad a participar de manera voluntaria.

Los turnos se podrán solicitar al 2966-410585 o al 2966-418929, únicamente mediante llamadas, y personalmente en las oficinas de División Veterinaria (Corralón II) de 08:00 a 17:00.

Además, se brindará vacunación antirrábica, la cual es necesaria aplicar una vez al año, a perros y gatos mayores a cuatro meses, desparasitación y tratamiento antisárnico, como así también se realizará el registro único de mascotas. Todos los servicios son gratuitos.