Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que se produjo una interrupción del suministro de agua en el barrio Ayres Argentinos de Río Gallegos y detalló las estimaciones sobre su restablecimiento.

El inconveniente se originó por una falla en la bomba del pozo de captación ubicado en las cercanías de la zona. Personal del área de Saneamiento ya trabaja para solucionar el problema y reanudar el servicio.

Se prevé que el abastecimiento se normalice durante la jornada del martes 20 de enero. “Solicitamos a los vecinos tomar los recaudos necesarios”, indicaron desde la empresa estatal.