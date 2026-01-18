Cerca de las 22 horas de este domingo se registró un corte de luz en varios sectores de la ciudad de Río Gallegos, situación que sorprendió a numerosos vecinos.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron a La Opinión Austral que la interrupción del suministro afecta a la zona céntrica: Alberdi, España y la avenida Kirchner hasta el fondo. También se registran inconvenientes en el barrio Bicentenario, San Benito y áreas aledañas.

Además, precisaron que el personal se encuentra al tanto de la situación y recorre las líneas para detectar el origen del problema. Por el momento, no se indicó un horario estimado para la normalización del servicio, aunque se prevé que la restitución se concrete a la brevedad.

Cabe recordar que este mismo 18 de enero se llevó adelante una interrupción programada del suministro, que se extendió desde las 06:00 hasta aproximadamente las 10:00 horas.

Esa medida, que alcanzó a distintos barrios, respondió a tareas de mantenimiento en el Centro Distribuidor N°1 y en la EETT Río Gallegos, a cargo de la empresa transportista de energía.