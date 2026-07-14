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Una falla en la Estación Transformadora 500kV – La Esperanza durante la medianoche provocó un corte total del suministro eléctrico en Río Gallegos, El Calafate, 28 de Noviembre y Río Turbio. Además del apagón, usuarios reportaron inconvenientes en las redes de telefonía móvil.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) confirmó que “debido a una falla en la Estación Transformadora 500kV – La Esperanza, se produjo la interrupción total del suministro de energía en las localidades de Río Gallegos, El Calafate, 28 de Noviembre y Río Turbio”.

Desde el organismo también informaron que “la empresa transportista de energía se encuentra trabajando en estos momentos para restablecer el servicio lo antes posible”, aunque por el momento no se dio a conocer un horario estimado para la normalización del suministro.

Mientras avanzan las tareas para solucionar el desperfecto, SPSE pidió a la comunidad “tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollan los trabajos”.

En forma simultánea al corte de energía, vecinos de las localidades afectadas también advirtieron fallas en las redes de telefonía móvil, lo que dificulta las comunicaciones en distintos sectores de la provincia.