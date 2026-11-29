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La ciudad de Río Gallegos amaneció este domingo con un corte total de energía eléctrica. Desde temprano, los vecinos de todos los barrios de la ciudad se encuentran sin servicio debido a un operativo de mantenimiento anunciado por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Los trabajos comenzaron a las 6:00 y, de acuerdo con el cronograma previsto por la empresa provincial, se extenderán aproximadamente hasta las 13:00. Una vez finalizadas las tareas, se iniciará el restablecimiento del suministro.

Qué trabajos se realizan en el sistema eléctrico

El operativo se desarrolla junto a la empresa transportista de energía e incluye ensayos y mediciones en las celdas de la Estación Transformadora Río Gallegos, además de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en distintos puntos del sistema.

Según explicó SPSE, no es posible abastecer a la ciudad mediante la reserva fría, ya que las intervenciones se realizan directamente sobre las líneas de transmisión.

Ante esta situación, la empresa había recomendado a los usuarios tomar las precauciones necesarias mientras se desarrollan los trabajos.