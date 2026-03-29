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Este domingo 29 de marzo, los vecinos de Río Gallegos amanecieron sin suministro eléctrico debido a un corte total programado que afecta a toda la ciudad. La interrupción fue informada previamente por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) junto a la empresa transportadora de energía.

El corte responde a trabajos de mantenimiento programado en la infraestructura eléctrica. Puntualmente, se realiza la salida de servicio de la Estación Transformadora Río Gallegos, donde se llevan adelante ensayos y mediciones de rutina en un transformador de potencia de 220/33/13,2 kV.

Además, el personal de SPSE aprovecha la interrupción para ejecutar tareas complementarias en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas, trabajos específicos en el Centro Distribuidor N° IV (CD IV), especialmente en celdas de media tensión.

¿A qué hora vuelve la luz en Río Gallegos?

Según el cronograma oficial, el servicio de energía eléctrica se restablecerá a partir de las 10:00 de la mañana, siempre que las tareas se desarrollen según lo previsto.

Día: domingo 29 de marzo

domingo 29 de marzo Horario del corte: de 6:00 a 10:00

de 6:00 a 10:00 Alcance: interrupción total en toda la ciudad

Recomendaciones por el corte de energía

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar precauciones antes y durante la interrupción del servicio:

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles.

Cargar celulares, linternas y dispositivos electrónicos con anticipación.

Evitar el uso innecesario de energía al momento del restablecimiento.

Finalmente, desde SPSE agradecieron la comprensión de la comunidad y remarcaron que estos trabajos son esenciales para garantizar un servicio eléctrico más seguro y eficiente en Río Gallegos.