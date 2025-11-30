Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 30 de noviembre, varios barrios de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, amanecieron sin servicio de energía eléctrica debido a un corte programado por la empresa Servicios Públicos SE.

La empresa informó que el corte responde a tareas de mantenimiento y obras programadas, entre ellas, la colocación de reconectadores sobre la línea de transmisión de 33 kV y tareas de mantenimiento preventivo en la línea de 13,2 kV en distintos puntos de la ciudad.

Durante los trabajos permanecerán fuera de servicio los Centros Distribuidores I, II, IV y V, lo que ocasionará la interrupción del suministro eléctrico en la mayor parte de la localidad.

¿Cuándo vuelve la luz en Río Gallegos?

Según el comunicado oficial, la interrupción del suministro comenzó a las 06:00 y se extenderá hasta las 12:00 horas, aproximadamente, momento en que se prevé que la energía se restablezca en la mayor parte de la ciudad.

Barrios que no estarán afectados

Quedarán exceptuados del corte los sectores abastecidos por el Centro Distribuidor III, que continuará en funcionamiento. Las zonas sin interrupción incluyen:

Barrios Belgrano

2 de Abril

Marina

Gaucho Rivero

Lago del Desierto

Áreas aledañas a estos sectores

Corte de luz programado: qué hacer

Ante un corte programado, las autoridades recomiendan:

Desenchufar electrodomésticos para evitar daños por variaciones de tensión.

Mantener cerradas heladeras y freezers durante la interrupción para conservar el frío.

Utilizar luces de emergencia o linternas en caso de necesidad.

Evitar manipular instalaciones eléctricas hasta que el servicio sea normalizado.