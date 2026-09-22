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La zona céntrica de la localidad de Río Gallegos se vio afectada por un nuevo corte de luz a horas de la mañana de este martes 22 de septiembre. Varios vecinos reclamaron por la falta de servicio a través de las redes sociales y lamentaron no conocer la causa.

Cabe destacar que es la segunda vez que el sector céntrico de la capital santacruceña se queda sin servicio en tan solo cuatro días. El nuevo corte ocurrió a las 10:15 horas.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron en un primer momento que todavía se desconocían los motivos de la interrupción del servicio eléctrico. Asimismo, dieron a conocer que se encontraban trabajando para detectar el inconveniente.

Hace minutos, confirmaron a La Opinión Austral que el corte tiene relación a un desperfecto eléctrico en la intersección de las calles Alfonsín y Entre Ríos.

De la misma manera dieron a conocer que, tras un arduo trabajo, el servicio quedó restablecido a partir de las 11 de la mañana.