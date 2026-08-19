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Este miércoles por la tarde, varios barrios de la capital de Santa Cruz se quedaron sin suministro eléctrico debido a una falla registrada en el sistema de distribución.

Según pudo saber La Opinión Austral, salió de servicio el Centro de Distribución III, situación que provocó la interrupción del suministro en distintos sectores de la ciudad. Ante el corte de luz, personal de Servicios Públicos trabaja para identificar la falla y avanzar con las tareas necesarias para restablecer el servicio eléctrico.

Qué barrios de Río Gallegos están afectados por el corte de luz

El apagón afecta a varios barrios de Río Gallegos y zonas aledañas. Entre los sectores alcanzados se encuentran el barrio Belgrano, 2 de Abril, Marina, Gaucho Rivero, Lago del Desierto y zonas aledañas.

Por el momento, los equipos de Servicios Públicos continúan trabajando para determinar el origen de la falla y normalizar el suministro eléctrico en los sectores afectados.