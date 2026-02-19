Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una interrupción del servicio de energía sorprendió la tarde de este jueves, cerca de las 18, a distintos barrios de Río Gallegos.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) precisaron a La Opinión Austral que la falla afectó las zonas de APAP, Alberdi, Avellaneda, Municipalidad y Perito Moreno.

El suministro regresó alrededor de las 18:30. Hasta el momento, SPSE no informó cuáles fueron las causas que originaron este repentino corte de luz.