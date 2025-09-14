Corte de luz general afecta a Río Gallegos desde temprano

Un corte de luz afecta desde primeras horas de este domingo a la ciudad de Río Gallegos, generando preocupación en los vecinos que amanecieron sin servicio eléctrico.

Según se pudo saber, la interrupción del suministro comenzó minutos antes de las 7:00 de la mañana y, de acuerdo a información recabada por La Opinión Austral, el corte se produjo luego de que una camioneta impactara contra un poste que abastece de energía general a la ciudad.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron que aún no cuentan con un tiempo estimado para la reposición del servicio eléctrico.

El corte de energía impacta de manera general en distintos barrios de la capital santacruceña, afectando tanto a viviendas particulares como a comercios y servicios esenciales.

Se espera que en las próximas horas SPSE brinde un parte oficial con más detalles sobre el accidente y el restablecimiento del servicio en Río Gallegos.