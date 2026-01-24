Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este domingo 25 de enero se llevará a cabo una interrupción parcial del suministro de energía eléctrica en la localidad de Río Gallegos.

Según precisó la empresa estatal, el corte responde a la finalización de tareas de mantenimiento sobre una línea de media tensión y se extenderá desde las 05:00 hasta las 07:00 horas, aproximadamente.

Las zonas alcanzadas serán los barrios Belgrano, Gaucho Rivero, Madres a la Lucha, 2 de Abril, Marina y áreas aledañas. “Estos trabajos programados por la empresa provincial tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio y prevenir futuras interrupciones en el suministro eléctrico”, indicaron desde SPSE.