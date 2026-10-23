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La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este sábado 24 de octubre se llevarán adelante tareas de mantenimiento eléctrico en dos subestaciones transformadoras de Río Gallegos, lo que provocará cortes de luz en distintos sectores de la ciudad.

Según detallaron desde el organismo, los trabajos se desarrollarán en dos etapas y afectarán a los barrios Trencito, El Puerto y Zona Centro. Por este motivo, se solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario de las intervenciones.

El operativo de mantenimiento eléctrico está previsto para la mañana del sábado y se dividirá en dos franjas horarias:

De 8:00 a 10:00: se realizará un corte total correspondiente a la Salida Municipal.

se realizará un corte total correspondiente a la Salida Municipal. De 10:00 a 12:00: se llevará adelante una interrupción parcial del suministro eléctrico para completar las tareas programadas.

Ante el corte de luz previsto para este sábado, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, especialmente durante las horas en las que se interrumpirá el servicio.

El mantenimiento tiene como objetivo realizar trabajos sobre la infraestructura eléctrica. Para evitar inconvenientes, se aconseja prever las actividades que dependan del suministro durante la mañana.