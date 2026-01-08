Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen, abre el 2026 con una nueva oportunidad para que los vecinos de Santa Cruz accedan a un 0 km.

Desde este jueves, Autobahn invita a cotizar el usado como parte de pago para acceder al 0 km. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Por única vez, vamos a aceptar este jueves, viernes, sábados, y si queda lugarcito, el día lunes, autos usados desde el 2012 al 2023, es una oportunidad realmente única a la cual puedes integrar tu usado como parte de pago y cotizarlo gratuitamente a través de nuestros canales”, dio a conocer Débora, asesora de ventas, a La Opinión Austral.

“A veces pensamos que estamos un poco lejos del 0 km y la realidad es que si hoy tenés un vehículo 2012 en adelante, ya podés hacer el retiro de una unidad como, por ejemplo, el nuevo Volkswagen Tera, que es el nuevo icono de la marca y el más pedido”, destacó.

El Volkswagen Tera, el nuevo ícono de la marca. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La propuesta está especialmente pensada para que el vecino puede acceder con el DNI. “Si no tiene un trabajo oficial o directamente no cuenta con recibo de sueldo, no es ningún problema porque el único requisito es el DNI. Nosotros te cotizamos tu unidad, simulamos la financiación con el plan DNI y vas a tener toda la información para ver qué vehículo de la gama podes retirar“, indicó.

“Brindamos entregas pactadas y aseguradas y financiaciones únicas a tasa cero”. DÉBORA, ASESORA DE VENTAS DE AUTOBAHN

Débora recordó que entre los modelos se encuentran “el nuevo Tera, también el Polo Track, Nivus, Virtus, T-Cross, Taos, Amarok. Tenemos todos los segmentos de la gama, obviamente el vecino hoy puede acceder a cualquiera de ellos únicamente con el DNI”.

Además, dio a conocer que desde su lanzamiento al mercado, el Tera “es un éxito y es el más accesible para el retiro de la unidad. En esta ocasión, brindamos entregas pactadas y aseguradas y financiaciones únicas a tasa cero“.

Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen, está ubicado en Paseo de los Arrieros 1892 en Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La concesionaria oficial de Volkswagen está ubicada en Paseo de los Arrieros 1892, con horario de atención al público de 09:00 a 18:00. “Aquél que no está hoy en Río Gallegos, puede pedirme la cotización de su unidad mediante WhatsApp al 2966700203. La cotización es gratuita, desde el modelo 2012 en adelante podes integrar el vehículo que vos quieras, siempre y cuando esté en buenas condiciones y con todos los papeles, y podes acceder a toda la gama de la marca”, concluyó.