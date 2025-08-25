Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo caso de crueldad animal estremece a Río Gallegos por el nivel de violencia e insensibilidad de quienes lo cometieron. Una perrita callejera del barrio Bicentenario fue brutalmente atacada: alguien le cortó parte del muslo con una navaja. En contraste con este acto aberrante, vecinos que día a día se dedican a proteger a los animales lograron rescatar a la mascota y brindarle asistencia.

Según informó el grupo proteccionista “Valentín en cada huella” en sus redes sociales, el animal pasó varios días sufriendo hasta que una vecina pidió ayuda. Tras ser acogida por la organización, recibió atención veterinaria.

“Otra vez nos enfrentamos a la indiferencia y la crueldad”, expresaron en una publicación, en la que precisaron que la consulta y el tratamiento costaron $70.000. En ese marco, solicitaron colaboración a través del alias valentin.huellitas

Estuvo varios días sufriendo hasta que una vecina pidió ayuda en redes sociales.

“Cualquier aporte suma. No tenemos cuentas en veterinarias”, indicaron y remarcaron que “el silencio y la indiferencia también lastiman“. El posteo estuvo acompañado de fotografías que muestran el terrible estado en el que quedó la perra después de este indignante ataque.

En Argentina, la Ley 14.346 establece penas de prisión de 15 días a 1 año para quienes maltraten o agredan a un animal. Entre los actos considerados maltrato figuran no alimentarlos adecuadamente o someterlos a un trabajo excesivo; y como crueldad, prácticas como la vivisección o las mutilaciones.

Para denunciar estos hechos se puede acudir a la comisaría más cercana, a la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción) y también al Juzgado de Instrucción. Otra opción es comunicarse al 911. Es fundamental aportar detalles precisos del hecho, el lugar, la fecha y, de ser posible, fotos o videos como prueba.