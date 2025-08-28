Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo caso de crueldad animal conmociona a Río Gallegos. Este miércoles, un vecino del barrio Padre Olivieri encontró un perro muerto dentro de una bolsa, con un gran corte en el torso, por delante de sus patas traseras.

El hallazgo se produjo en el mismo descampado donde, semanas atrás, había sido rescatada “Luz”, la perrita Border Collie que sufrió una brutal agresión y logró sobrevivir gracias a la intervención de vecinos y rescatistas.

“En el mismo lugar y mismas condiciones que encontramos a Luz. Pero esta vez no llegamos a tiempo”, contó una rescatista a La Opinión Austral.

Además, otra vecina denunció que encontraron dos gatos dentro de una caja en el barrio Padre Olivieri. “Uno murió y la hembra sobrevivió. Así abandonan a los animales”, lamentó.

El caso “Luz”: de rozar la muerte a un hogar lleno de amor

El hallazgo del perro muerto recuerda el impactante caso de “Luz”, una cachorra de raza Border Collie que fue rescatada el 14 de junio al borde de la muerte, con una fractura abierta de cráneo y dos más en la cabeza. Los veterinarios determinaron que las heridas fueron provocadas por golpes con un objeto contundente, posiblemente un rastrillo.

“Luz”, la perrita Border Collie que fue golpeada y abandonada, ahora y antes.

Gracias al trabajo de Isis y Javier, vecinos que la rescataron, y al apoyo de Narices Frías, la perrita recibió atención veterinaria, medicamentos y alimento especial. Con paciencia y amor, “Luz” logró recuperarse y el 9 de julio fue adoptada por una familia, donde ahora vive junto a otros perros y gatos.