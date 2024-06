El en la edición del domingo de La Opinión Austral contábamos que, ante las bajas temperaturas, los animales callejeros son particularmente vulnerables y enfrentan el riesgo de hipotermia e incluso la muerte. Y que, atento a esto, un vecino de Río Gallegos, Antonio Sotelo, está ofreciendo de manera transitoria su guardería canina para acoger a 20 perros, 10 grandes y 10 chicos.

Este martes, entrevistado en Radio LU12 AM680, expresó que la idea es que estén “de forma transitoria” hasta que “pueda mejorarse el clima“, en referencia a temporal por el que estamos atravesando. Según comentó, desde el lunes se comunicó un montón de personas que tienen perros en tránsito y ya no los pueden tener más.

“Querían que los ingresemos, pero la idea no era que funcione de esa forma porque si no el perro va de pasamanos y no es lo que queremos”, afirmó el vecino al tiempo que aclaró que el objetivo es que sea por un tiempo determinado. “No puedo tenerlos indefinidamente porque este lugar donde estoy es alquilado y el día que me vaya no me puedo ir con todos los perros”, dijo.

Subrayó que también pide un compromiso con aquellos que quieran que los perros pernocten en ese lugar, “que no sea un desligue total” del animal. “Lo que pido para cualquier ingreso es que el perro al menos tenga alguna cobertura como una vacuna séxtuple y desparasitación interna“, afirmó. En ese sentido, ya había aclarado que en veterinaria ‘Mundo Animal’ si van de su parte tendrán un considerable descuento y le harán libreta sanitaria. “Puedo dar una ayuda, pero no me puedo hacer cargo del total“, subrayó.

Aquellos que quieran llevar un perro a este refugio transitorio -tras cumplir con los requisitos- o realizar una donación, deberán contactarse al teléfono: 2966-319242.