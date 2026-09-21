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El programa Dale Play, que se emite por Radio LU12 AM680, prepara su primera fiesta para el sábado 10 de octubre, desde la medianoche, con una propuesta que recorrerá grandes éxitos de las últimas cuatro décadas.

La noche tendrá música, baile y sorpresas, con DJ Pato Silva y Ale Fernández al frente de la musicalización. Ambos serán los encargados de llevar a la pista los temas que forman parte de cada emisión del ciclo.

El encuentro será en El Bodegón, ubicado en Teófilo de Loqui 73, en Río Gallegos. Los oyentes que quieran asistir podrán retirar su free pass en la sede de la radio, en Zapiola 35.

La propuesta busca trasladar el espíritu del programa a un espacio de encuentro, con clásicos de distintas generaciones y una noche pensada para quienes siguen el ciclo.

Además de LU12 AM680, Dale Play se transmite los sábados, de 22:00 a 00:00, por FM Láser 92.9 y, en Las Heras, por FM Las Heras 92.1.