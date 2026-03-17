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Este lunes 16 de marzo, el programa de streaming “Fuera del Aire” de La Opinión Austral recibió en la “tercera silla” a Daniela Lafuente, puericultora especializada en acompañamiento de familias durante la gestación, el posparto y la lactancia materna.

El ciclo se emite los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas a través del canal de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, además de FM Láser 92.9 de Río Gallegos. Durante la entrevista, Lafuente destacó la importancia de generar espacios de diálogo sobre maternidad y crianza.

“Hay que generar más espacios así de mujeres, hablar de maternidad, que la maternidad no solamente sea de la madre o del padre, sino de todos. Comprometerse. Aunque uno no materne, por lo menos acompañar decisiones, acompañar la información y ser agentes replicadores es fundamental”, expresó.

Consultada sobre el rol de su profesión, la especialista explicó que las puericultoras cumplen una función clave dentro del sistema de salud y el acompañamiento a las familias.

Daniela Lafuente destacó la importancia de la información científica en la lactancia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“La puericultora es un agente de salud que se especializa en acompañar lactancias. En realidad acompaña a la familia desde mucho antes de que la lactancia suceda, desde la gestación y la planificación”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el trabajo profesional se basa en información científica actualizada. “Se basa mucho en información con base científica, no es solamente transmitir experiencias o lo que una quizás vivió como madre o lo que le contaron sus abuelas, sino que hay una técnica y una información que se va actualizando día a día”, detalló.

Finalmente, Lafuente subrayó que el acompañamiento siempre debe respetar las decisiones de cada familia. “Como agentes de salud promocionamos los beneficios de la lactancia, pero nunca desviamos el deseo de la persona que va a poner el cuerpo 24/7”, concluyó.

La participación de la puericultora se dio en el marco de una edición del programa dedicada a reflexionar sobre la maternidad, la crianza y el acceso a información confiable para las familias.

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