Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado jueves 6 de noviembre, La Opinión Austral dio a conocer un caso que puso en evidencia el grave abandono animal presente en Río Gallegos. Una mamá perrita, en evidente estado de desnutrición, y sus seis cachorros —tres hembras y tres machos, de aproximadamente 30 días— fueron encontrados a la deriva, sin resguardo ni protección, en un descampado alejado de la ciudad.

Ese mismo día, desde la agrupación “Valentín en cada huella”, comprometida con el rescate de animales en situación de vulnerabilidad, solicitaron tránsito urgente para toda la familia canina mediante redes sociales. Tras varios días de atención médica, informaron que los pequeños podrán ser adoptados, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Otro caso de abandono animal en Río Gallegos.

Cabe mencionar que el 7 de noviembre el grupo confirmó que la perra, bautizada “Lobita“, y sus cachorros se encontraban resguardados y en tránsito. “Ahora están calentitos, seguros y con la oportunidad que merecen los siete, en unos días serán entregados con requisitos y seguimiento”, expresaron en aquella oportunidad.

Menos de una semana después, “Valentín en cada huella” publicó que los “ositos” ya se encuentran en condiciones para ser adoptados. “Nuestros pequeños están creciendo fuertes y llenos de amor, y el 24/ 11 aprox estarán listos para conocer a sus familias para siempre“, se indicó en un posteo.

No obstante, se remarcó que buscan “hogares que comprendan que adoptar es un compromiso de vida, una decisión con el corazón y con responsabilidad, pudiendo solventar todos los gastos que conlleva”. Dado que los animales serán de tamaño mediano y se entregarán con seguimiento para garantizar una vida feliz y cuidada, la agrupación proteccionista precisó los requisitos para la adopción e indicó que, en caso de cumplirlos, los interesados se contacten a través de su cuenta de Facebook o Instagram:

Requisito para adoptar a los “ositos”

Tener patio cerrado y en lo posible casa propia.

Poder solventar los gastos veterinarios.

No se recomienda alimento de supermercado.

Seguimiento con el voluntario.

Leé más notas de La Opinión Austral