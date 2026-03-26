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Hace cuatro días vecinos de Río Gallegos contactaron a la agrupación Valentín en cada huella, debido a que apareció una gatita de un año que se escontraba muy latimada. A penas surgió el llamado los rescatistas no duraron en llegar al lugar y la llevarla de urgencia al veterinario. “Nada nos preparó para lo que vimos” comentaron con angustia.

Luego de una evaluación del Dr. Reinoso Luis, los exámenes confirman que tiene fracturas severas en la pelvis, una de sus patas traseras no puede salvarse debido a múltiples heridas y su cola se encuentra completamente destruida lo que conlleva a una proxima cirujia, la cual se hará el dia 27 de marzo. La misma, tiene un costo de $ 300. 000 y en esta situación se esta juntando aportes solidarios para poder salvarla.

Las radiografías muestran que Daysi se encuentra con multiples heridas, debido al maltrato que ha sufrido

Qué podemos hacer por Daysi

La agrupación dice que esta gatita tiene posibilidades de vivir una vida digna y sin dolor “ya conoció lo peor del abandono. Sufrió más de lo que cualquier gatita debería vivir “.

La organización actualmente se encuentra compartiendo el ALIAS: VALENTIN.HUELLITAS, para quienes quieran colaborar con donaciones. Igualmente las colaboraciones también pueden ser alimento, mantas, piedritas y lo necesario para el cuidado de esta gatita. Los interesados pueden contactarse a través de sus redes sociales como Intagram y Facebook.

Este tratamiento que se llevará a cabo, es largo y se necesita de manera urgente un hogar de tránsito o permanente para Daysi, ya que en el lugar donde se encontraba no puedo quedarse. Debe ser un hogar donde pueda recuperarse tranquila, con cuidados, atención médica y mucho amor en su postoperatorio.