Un grupo de niños del club Unión Santacruceña vivió momentos de angustia este jueves luego de quedar varados en el aeropuerto de El Calafate por un presunto fraude relacionado con un viaje organizado para disputar una competencia en Córdoba.

Andrea Miranda, madre de uno de los menores afectados, habló con LU12 AM680 y relató que la delegación debía tomar un vuelo a las 10.30 de la mañana, pero al llegar al aeropuerto se encontraron con que varios pasajes nunca habían sido adquiridos ni emitidos. La organización del viaje había sido gestionada por una agente que ofrecía paquetes turísticos a las familias y se comunicaba con los padres a través de WhatsApp.

Explicó, además, que ella pagó dos pasajes por 558.000 pesos y que otros padres habían abonado mediante transferencias o tarjetas de crédito. “Nunca recibimos la confirmación de los pasajes y al llegar al aeropuerto nos dimos cuenta que no existían”, afirmó Miranda.

Contó que los nenes permanecieron desde la madrugada hasta la noche esperando soluciones, algunos durmiendo en el aeropuerto mientras intentaban gestionar el viaje de manera improvisada. Finalmente, gracias a la colaboración de algunos padres y comerciantes locales, consiguieron alojamiento y alimentación para los menores.

“Fue una experiencia horrible. La ilusión de los chicos se vio completamente frustrada. Muchos viajaban por primera vez y esperaban participar de un encuentro deportivo que nunca pudieron disfrutar”, agregó la madre.

Dijo, por último, que diez niños siguen varados en Calafate, mientras que otros lograron llegar a Córdoba. Los padres están evaluando iniciar acciones legales contra la agente de viajes, y la policía intervino durante el conflicto para garantizar la seguridad de los menores.