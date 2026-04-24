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Desde este lunes 27 al jueves 30, Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen en Santa Cruz, ofrecerá una oportunidad única para acceder al 0km.

“Tenemos una semana especial en la cual vas a poder integrar tu usado como parte de pago para llevarte un 0 kilómetro. En esta ocasión, podemos financiar hasta el 100% del valor de la unidad, el 70% o el 60% integrando cualquier usado que tengas sin importar la marca ni el modelo, es una oportunidad realmente única, podés aprovechar y financiar a tasa 0% de interés a un precio de fábrica. Esto es simple, fácil y sólo con tu DNI”, contó Débora Castro, asesora de ventas, a La Opinión Austral.

Durante la semana, la atención al público será con horario extendido de 09:00 a 20:00 en las oficinas ubicadas en Paseo de los Arrieros 1892 en la capital santacruceña. Además, recordó que la oportunidad “es válida para toda toda la provincia de Santa Cruz”.

Tera, el más buscado

Por otro lado, la asesora de ventas dio a conocer que el modelo “más vendido y más económico de la marca es el nuevo Volkswagen Tera, es un vehículo súper completo, desde inicio de gama del segmento SUV, es un SUV completo con un motor 1.6 MSI, levantacristales en las cuatro puertas, tiene velocidad crucero, trae una pantalla de 10,10 pulgadas y GPS incorporado”.

“Es un vehículo muy buscado hoy”, remarcó.

Con respecto a la disponibilidad para la financiación, comentó: “Van a estar disponibles todos los segmentos de la marca así como también el nuevo restyling de Nivus, el nuevo restyling de Amarok, va a estar disponible Virtus, va a estar disponible T-Cross y Taos y todas las versiones de Amarok también para aquél que le gusten las pick-up y quiera aprovechar, también es una oportunidad que podés financiar a tasas 0% de interés”, repasó.

Los interesados se pueden comunicar al 2966-700203. “Aquél que está en el interior de la provincia y quiera cotizar su unidad, lo hacemos totalmente gratis, te podemos asesorar y por supuesto, te damos todas las opciones de financiación únicamente con tu DNI. Te comunicas conmigo y hacemos la simulación vía WhatsApp y todo lo que necesites para que hoy retires tu 0 kilómetro con nosotros. Es una oportunidad que no se pueden perder”.