El Atlético Boxing Club, una de las instituciones deportivas más reconocidas de la Patagonia, sigue formando y sumando futbolistas a distintos clubes que compiten en el más alto nivel del país.

Esta semana, el “Albiverde” comunicó que los hermanos Lucas y Jorge Agapito, dos chicos formados en el semillero albiverde emprenden viaje a Buenos Aires para dar un paso decisivo en su crecimiento futbolístico y personal.

El club lo anunció a través de sus redes sociales. Los hermanos Agapito, nacidos y formados bajo la identidad albiverde, preparan sus valijas para sumarse a instituciones históricas del fútbol argentino, en un proceso que no es casualidad ni golpe de suerte, sino el resultado de esfuerzo, constancia y acompañamiento.

Lucas Agapito, categoría 2008, se incorporará al Club Atlético Midland, donde comenzará su pretemporada el próximo 15 de enero. Será su primera experiencia lejos de casa, en un entorno competitivo que exige adaptación rápida, disciplina y mentalidad profesional

Su hermano menor, Jorge Agapito, categoría 2014, seguirá un camino igual de desafiante pero aún más simbólico. Se sumará a Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más grandes del país, donde iniciará su pretemporada el 25 de enero. A su corta edad, el salto representa una enorme oportunidad, pero también una prueba de carácter.

Los hermanos Jorge y Lucas Agapito.

Ambos viajarán el próximo lunes a Buenos Aires para afrontar este nuevo desafío, conscientes de que el camino recién empieza y que nada está garantizado. En ese punto, desde el Boxing Club destacan que el verdadero logro no es solo llegar, sino haber construido las herramientas para sostenerse: hábitos, valores, compromiso y sentido de pertenencia.

“Desde el club, comisión directiva, profes y compañeros les deseamos el mayor de los éxitos en este importante paso, orgullosos de ver cómo el semillero albiverde sigue proyectando sueños en el fútbol grande”, compartieron desde el Boxing Club, institución presidida por Leonardo Mata.

El propio Mata se reunió con las jóvenes promesas y el coordinador de las divisiones infantiles y juveniles del club, “Kike” Martínez, para despedirse de ambos futbolistas surgidos del “Albiverde” y desearles lo mejor en esta nueva etapa.