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El servicio de transporte urbano CityBus informó este viernes que todas sus líneas registran demoras debido al mal estado de las calles de Río Gallegos, afectadas por la intensa escarcha y el proceso de deshielo en distintos sectores de la ciudad.

Desde la empresa solicitaron comprensión a los usuarios y recomendaron tener en cuenta los retrasos al momento de planificar sus traslados, ya que las condiciones de circulación obligan a los conductores a extremar las medidas de precaución.

A través de un comunicado, CityBus expresó: “Estimados usuarios. Se les comunica que debido al mal estado de las calles, el servicio se encuentra con demoras en todas las líneas. Para que tengan en cuenta al utilizar el servicio. Gracias”.

La situación se da en el marco de la ola polar que afecta a la provincia de Santa Cruz, donde las temperaturas extremas mantienen bajo alerta a gran parte del territorio. En Río Gallegos, numerosas calles permanecen cubiertas de escarcha, mientras que otras atraviesan un proceso de deshielo que genera superficies resbaladizas y dificulta tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento de peatones.

Las condiciones climáticas también obligan a circular con mayor precaución para reducir el riesgo de accidentes. La combinación de hielo, nieve y bajas temperaturas impacta en la movilidad diaria, por lo que las autoridades y las empresas de transporte recomiendan salir con mayor anticipación, respetar las velocidades de circulación y mantenerse informados sobre el estado de los servicios.

Mientras persistan las bajas temperaturas, se espera que continúen las complicaciones para el transporte urbano y la circulación en distintos puntos de la capital santacruceña.