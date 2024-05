En el Concejo Deliberante de la localidad de Las Heras se declaró de interés el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Santa Cruz por el legislador Javier Jara (bloque Por Santa Cruz), que será tratado el próximo 23 de mayo. Jara es el diputado por municipio de Las Heras. Llegó a esa banca por el sublema Consenso por Santa Cruz, acompañando en la boleta al hoy senador José María Carambia. Entrevistado por La Opinión Zona Norte, expresó que ahora se encuentra en comisiones.

El legislador aclaró que no se trata solamente para los afiliados de la obra social provincial sino para todos los derivados de la provincia por cuestiones de salud. “Se les entrega una tarjeta alimentaria que, si bien las obras sociales no tienen la obligación de pagar la parte alimenticia de los derivados, ya que lo que les corresponde pagar son los pasajes, la atención médica y el alojamiento, pero creemos que hoy es una necesidad porque hay muchísima gente que no está en condiciones de afrontar ese gasto”, enfatizó.

Asimismo, el diputado Jara señaló que quienes viajan a Buenos Aires saben lo que es y que, hoy con 3 mil pesos “no podés comer en ningún lado” y, como dijo el presidente del Concejo Deliberante Mauricio Gómez, “es el valor de una botellita de agua”. En tal sentido, “este proyecto apunta a que el Ejecutivo Provincial vea esta situación y pueda dar un aumento a esa tarjeta alimentaria“, manifestó.

Sobre a cuánto debería elevarse ese número de los 3 mil pesos, respondió: “Nosotros en el proyecto no ponemos números específicos, sino que ponemos que se vea y que sea acorde a la situación que vivimos“. Incluso, sostuvo que “para no estar discutiendo esto todos los meses, el monto sea ajustado mediante la inflación así nos olvidamos de esto y, como digo siempre, queremos lograr que la persona que está derivada por alguna cuestión de salud, su única preocupación sea salir del problema de salud que tiene“.

En otro orden de cosas, fue consultado por el tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación y respecto de la posición de José María Carambia. En ese sentido, consideró que no puede tratarse en general sino punto por punto. “Hay cuestiones que podemos estar de acuerdo y otras que no” y agregó: “Hay temas que nos afectan de forma directa” y ejemplificó con lo que ocurre en el Correo Argentino o en la sede de la ANSES. “Si bien somos una provincia chica en cantidad de habitantes, es muy extensa en territorio, entonces no se puede sacar una delegación del Correo o de la Anses en un lugar como Gobernador Gregores porque la persona que tiene que hacer un trámite quizás tiene que ir a Piedra Buena”, apuntó.